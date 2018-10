Das ist wahre Härte. Rei Iida war auf ihrem Teilstück beim "Princess Ekiden Staffel-Lauf" in Fukuoka auf ihrem Teilstück gestrauchelt und schwer gestürzt. Dabei brach sie sich das rechte Bein. Auf allen Vieren kroch sie noch ins Ziel.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rei Iida kroch mit einem gebrochenen Bein auf allen Vieren bei einem Staffellauf ins Ziel © Privat

Aufgeben ist keine Option - das hat sich wohl auch Rei Iida gedacht, als sie unter großen Schmerzen auf Knien 200 Meter eine Straße entlang kroch, um ihre Etappe eines Staffel-Marathons zu beenden.

Die junge Japanerin hat gemeinsam mit ihrem Team an dem in Asien bekannten Princess Ekiden Staffel-Lauf in Fukuoka teilgenommen. Auf ihrer Teilstrecke war die 19-Jährige dann plötzlich ins Straucheln gekommen und schwer gestürzt. Wie sich später herausstellen sollte, hatte sie sich dabei ihr rechts Bein gebrochen.

Rei konnte den ihre Etappe keinesfalls auf beiden Füßen beenden, doch sie wollte ihr Team nicht im Stich lassen. Also krabbelte sie auf Knien ihre noch zu bewältigenden 200 Meter bis zur Übergabe des Staffelstabes.

Wie auf Videoaufnahmen zu erkennen ist, muss die Japanerin höllische Schmerzen durchlitten haben: