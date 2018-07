Plus Video vom Kampf

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Manny Pacquiao schickte Lucas Matthysse mehrmals zu Boden © AP

Manny Pacquiao hat sich in Kuala Lumpur den Box-WM-Titel der WBA im Weltergewicht zurückgeholt. Der 39-Jährige von den Philippinen besiegte den argentinischen Titelverteidiger Lucas Matthysse (35) durch K.o. in der 7. Runde. Matthysse musste schon in der 3. und 5. Runde zu Boden, ehe der Ringrichter den Kampf nach einem weiteren Niederschlag abbrach.

Für Pacquiao war es der erste K.o.-Sieg seit neun Jahren und der

39. vorzeitige bei insgesamt 60 Erfolgen (dazu kommen 7 Niederlagen

und 2 Remis). In seiner bereits 23 Jahre dauernden Karriere hat er

es zum einzigen Boxer mit wichtigen Titeln in acht verschiedenen

Gewichtsklassen gebracht.

Seit der Wahl zum Senator in seinem Heimatland 2016 konzentriert

sich Volksheld Pacquiao auf die Karriere als Politiker. Seit der

Niederlage im Kampf der WBO-WM im vergangenen Jahr gegen den

australischen Außenseiter Jeff Horn hatte er keinen Kampf

bestritten.