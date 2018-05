Mensur Suljovic hat sich den Sieg bei den German Darts Masters in Gelsenkirchen geholt. 20.000 Zuseher sorgten für eine Rekordkulisse im Schalker Fußballstadion.

Was für ein Abend! In der Veltins-Arena von Gelsenkirchen, der Heimstätte von Fußball-Bundesligaklub Schalke 04, wurde die World Series of Darts 2018 mit den German Darts Masters eröffnet. 20.000 Zuseher sorgten für eine Rekordkulisse.

Davon beflügelt zeigte sich Mensur Suljovic. Die österreichische Nummer eins aus Wien besiegte zum Auftakt Robert Marijanovic mit 6:2. Im Viertelfinale setzte sich Suljovic gegen Weltmeister Rob Cross hauchdünn mit 8:7 durch. Danach fertigte er den Weltranglisten-Zweiten Peter Wright, der im Vorjahr dieses Turnier für sich entschied, mit 8:2 ab.

Im Finale wartete mit Dimitri Van den Bergh ausgerechnet jener Spieler, gegen den Suljovic bei der Weltmeisterschaft eine bittere Achtelfinalniederlage einstecken musste. Der Belgier hatte auch im Viertelfinale den Weltranglisten-Ersten Michael Van Gerwen aus dem Turnier gehievt. Gegen Suljovic war aber nichts zu holen. Der 46-Jährige ließ seinem genau halb so alten Gegner keine Chance und gewann 8:2 - ausgerechnet mit einem Treffer auf sein Lieblingsfeld, die Doppel-14.

Für den zweifachen Familienvater, der sich einmal mehr so herzlich freute wie kein anderer Dartsspieler auf dieser Welt, bedeutet das den ersten Sieg auf dieser Einladungsturnierserie, die in den kommenden Monaten auch nach Las Vegas, Shanghai, Auckland, Melbourne und Brisbane führt, ehe zwischen 2. und 4. November das Finale im Multiversum Schwechat stattfinden wird. Auf die Weltrangliste hat der Turniersieg keine Auswirkungen, da es sich um ein Einladungsturnier handelt. Aber der Weltranglisten-Sechste darf sich über knapp 23.000 Euro Preisgeld freuen.

"Ich bin so glücklich, vor dieser Rekordkulisse gewonnen zu haben", sagte Suljovic nach der Partie überglücklich, nachdem er mit den Fans die Welle gemacht hatte. Auch Finalist Van den Bergh war überwältigt: "Ohne euch wäre Darts nicht möglich."