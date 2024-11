Bei den Olympischen Spielen in Paris feierte die Sportart Breaking ihre Premiere unter den fünf Ringen. Allerdings wurden die späteren Sieger von dem Auftritt von Rachael „Raygun“ Gunn in den Hintergrund gerückt. Die eigenwillige Darbietung der Australierin, die sich mehrmals auf dem Boden wälzte und versuchte, mit känguruähnlichen Bewegungen zu punkten, wurde in kürzester Zeit zum Internet-Hit.

Raygun in Aktion © AFP / Odd Andersen

Gunn schied bereits in der Vorrunde aus und musste harte Kritiken über sich ergehen lassen. Aber: „Alle meine Bewegungen sind Originale. Kreativität ist mir sehr wichtig und deshalb versuche ich, da draußen meine Kunst zu zeigen. Manchmal spricht es die Jury an, manchmal nicht. Ich mache mein Ding, und es ist Kunst. Darum geht es“, sah es die Dozentin an der Macquarie-University in Sydney.

Nun hat die 37-Jährige überraschend ihren Rücktritt erklärt. „Ich werde an keinen Wettkämpfen mehr teilnehmen“, sagte sie in einer australischen Radiosendung. Ihr Rat: „Tanzen macht so viel Spaß und es gibt einem ein gutes Gefühl. Ich finde nicht, dass die Leute sich schlecht fühlen sollten wegen der Art, wie sie tanzen.“