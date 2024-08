Vize-Weltmeisterin Jessica Pilz hat am Samstag in Le Bourget bei Paris im Finale des olympischem Kombinationsbewerbs der Kletterinnen im Bouldern die Medaillenchance gewahrt. Die Niederösterreicherin erreichte zwei der vier Tops und schloss mit 59,3 Punkten ab. Das brachte sie im Achter-Felds zwar nur auf Zwischenrang sechs, durch ihre Stärke im Lead (12.35 Uhr) ist der Olympia-Siebenten 2021 ein Vorstoß in die Podestränge aber in jedem Fall zuzutrauen.

Im Semifinale am Donnerstag war die 27-Jährige ebenso auf Zwischenrang sechs gekommen und im Lead noch auf Position zwei geklettert. Diesmal beträgt der Rückstand auf die drei direkt vor ihrer klassierten Athletinnen - Oceania Mackenzie (AUS), Oriane Bertone (FRA), Erin McNeice (GBR) - 0,2 bis 0,4 Zähler, bei 100 auch im Vorstieg zu vergebenen Punkten eine Winzigkeit. Einen Vorsprung von rund 25 Punkten auf Pilz haben bei je drei geschafften Tops allerdings Titelverteidigerin Janja Garnbret (SLO) und Brooke Raboutou (USA). Dieses Duo ist für Gold und Silber nun zu favorisieren.

Die starke Lead-Kletterin Ai Mori aus Japan liegt mehr als 20 Punkte hinter Pilz auf Rang sieben und sollte bei einer guten finalen Leistung der ÖOC-Athletin nicht mehr herankommen können.