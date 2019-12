Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

MotoGP lockt auch in Spielberg die Massen © GEPA pictures

Drei Grand Prix knackten in der MotoGP-Saison 2019 die Marke von mehr als 200.000 Besuchern: Thailand führt in der Rangliste mit 226.655 Fans vor Le Mans mit 206.323 und dem Sachsenring mit 201.162 Zuschauern an drei Tagen. Spielberg liegt in der Jahresrangliste auf Rang vier mit 197.315 Zuschauern, dabei gab es etwas weniger Zustrom als noch im Vorjahr (206.746).