Die Feuerwehr war mit Löschquads im Einsatz © (c) Richard Purgstaller

Bis zum späten Nachmittag registrierte das Rote Kreuz am Sonntag mehr als 400 Versorgungen, davon rund 150 Fahrten am Gelände und 48 Abtransporte in umliegende Krankenhäuser. „Es war zum Glück kein schwerer Fall dabei“, zieht Bernd Peer positive Bilanz. Die moderaten Temperaturen dürften den Sanitätern da in die Hände gespielt haben.