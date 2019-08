Nach der Formel im Juni steht der Red Bull Ring in Spielberg am Wochenende ganz im Zeichen der MotoGP.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Nach der Formel 1 im Juni steht am kommenden Wochenende das nächste große Sportevent in der Steiermark am Programm: Rund 200.000 Zuschauer werden beim MotoGP in Spielberg erwartet. Die Einsatzkräfte rüsten sich für viel Verkehr und tausende Campinggäste. Hunderte Männer und Frauen sollen für Sicherheit und einen reibungslosen Ablauf sorgen, hieß es am Montag in einer Aussendung.

Die Bezirkshauptmannschaft Murtal ist für die Veranstaltung als Aufsichtsbehörde verantwortlich und bei Bezirkshauptmann-Stellvertreter Peter Plöbst werden als behördlichen Einsatzleiter die Fäden zusammenlaufen: "Wir sind für diese Großveranstaltung bestens gerüstet und werden die Herausforderungen im Team mit sehr viel Routine, Achtsamkeit und größter Professionalität erledigen", kündigte er an.

Routine haben die Einsatzkräfte durch die jahrelang Erfahrung: Seit 2014 gastiert die Formel 1 am Red Bull Ring, seit 2016 auch die MotoGP. Die Organisationen sind eingespielt. Als zentrale polizeiliche Anlaufstelle für Besucher wird im Bereich des Haupteinganges zum Gelände eine zeitweilige Polizeiinspektion eingerichtet. Über aktuelle Entwicklungen während der Großveranstaltung wird im Internet, via Nachrichten und Verkehrsfunk sowie - im Zusammenwirken mit dem Veranstalter - vor Ort mittels Durchsagen informiert.

Die Polizei wird sowohl in Uniform als auch in Zivilkleidung im Einsatz sein und an neuralgischen Punkten wie zum Beispiel bei den Einlässen verstärkt überwachen. Für besondere Einsatzlagen stehen Spezialisten, wie Beamte des Einsatzkommandos Cobra, sprengstoffkundige Beamte, Diensthundeführer und die Besatzung eines mit einer Wärmebildkamera ausgestatteten Hubschraubers zur Verfügung. Da überall dort, wo Gedränge herrscht, oft auch Taschendiebe unterwegs sind, empfiehlt die Polizei, auf Wertgegenstände achtzugeben.

Das Rote Kreuz wird rund um die Uhr mit bis zu 120 Mitarbeitern sowie bis zu 30 Fahrzeugen im Einsatz sein. Natürlich ist auch die Versorgung für die Bewohnerinnen und Bewohner des Einzugsbereiches sichergestellt. Für Kinder, die im Trubel der Fans verloren gehen könnten, ist gesorgt: Bis zum Eintreffen der Eltern werden sie von den Mitarbeitern des Roten Kreuzes in der Expositur des Partnergebäudes betreut. Drei Stationen für Notfälle der Besucher werden eingerichtet, die Helfer werden rund 2.800 Arbeitsstunden leisten. Die Feuerwehr wird mit rund Kräften und 20 Fahrzeugen während des Rennwochenendes in Spielberg in Zwölfstundenschichten für Sicherheit sorgen.

Längere Wartezeiten befürchtet

Vor allem an den Tagen der An- und Abreise der Motorsportfans ist mit Verkehrsbehinderungen und längeren Wartezeiten zu rechnen. Es empfiehlt sich daher, die Züge der ÖBB und die regionalen Shuttlebusse zu nutzen. Wer dennoch mit dem Pkw kommt, sollte eine frühe Anreise noch vor 7.30 Uhr einplanen. Es gilt jeweils den Beschilderungen und den Anweisungen der Ordnungsdienste Folge zu leisten.

Für die Anreise mit dem Zug gilt es, den Zielbahnhof Knittelfeld anzusteuern. Zudem bieten Postbus sowie Eventbus Fahrten aus ganz Österreich an. Kostenlose Spielberg-Shuttlebusse stehen vom Bahnhof Knittelfeld und vom Busbahnhof Judenburg zum Nahbereich des Red Bull Ring zur Verfügung.

"Nimm's Radl" lautet einmal mehr die Devise: Auf dem Rad werden Staus vermieden. Die Drahtesel können besonders nah am Ring abgestellt werden. Zwei Park-&-Bike-Parkplätze stehen zur Verfügung: Großlobming (7,3 Kilometer entfernt, Nähe Schlossweg 19, 8734 Großlobming) und Weißkirchen (9,7 Kilometer entfernt, B77, Judenburgerstraße 32, 8741 Weißkirchen). Die Radwege von den Park-&-Bike-Parkplätzen zur Rennstrecke sind ausgeschildert.

Wer das nötige Kleingeld hat, kann auch per Luft anreisen: Der Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg ist während des GP-Wochenendes per Ausnahmeregelung für die zivile Nutzung verfügbar. Ein Shuttle-Service zum Red Bull Ring steht zur Verfügung. Die Landebewilligung kann online unter http://airbaserampservice.org angefordert werden.