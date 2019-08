Facebook

Marc Marquez © AP

Marc Marquez ist auf dem Weg zu seinem vierten WM-Titel in Folge in der MotoGP nicht zu stoppen. Der Spanier feierte am Sonntag beim GP von Tschechien in Brünn auf der Honda seinen sechsten Saisonsieg und baute mit seinem 50. Erfolg in der Königsklasse die Führung in der Gesamtwertung weiter aus.

Auf Platz zwei landete der Italiener Andrea Dovizioso mit der Ducati, gefolgt von Jack Miller (Ducati) und Alex Rins (Suzuki). Marquez kommt somit mit 63 Punkten Vorsprung zum Österreich-Rennen am kommenden Wochenende nach Spielberg. Er hält bei 210 Punkten, der zweitplatzierte Dovizioso hat 147 Zähler auf seinem Konto.