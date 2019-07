Am Freitag beginnt die Rallye Weiz. Lokalmatador Kevin Raith wird einen neuen Wagen an den Start bringen, Günther Knobloch hat das Podest im Visier.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kevin Raith (links) mit Beifahrer Christoph Wögerer © KK/Raith

Rund 60 Kilometer wird Kevin Raith den Peugeot 208 T16 R5 heute noch im Raum Strallegg durch die Gegend jagen. Dann sind die Tests mit dem Boliden schon wieder vorbei. Mit gerade einmal 110 Kilometern hinter dem Steuer des „Geschosses“ wird er am Freitag in die Rallye Weiz starten. „Mit diesem Auto sind wir in Österreich in der Oberklasse angekommen“, sagt der 25-Jährige: „Dieses Auto ist schon gewaltig.“ Bislang ist der Lokalmatador aus Weiz mit einem Opel Corsa OPC auf die Piste gegangen, nun hat er rund 100 vierradgetriebene PS mehr unter der Haube, und auch „die Bremsleistung ist gewaltig“. Im Vergleich zum seriennahen Opel ist der Peugeot auf den Kilometer gerechnet rund fünf Sekunden schneller – eine Welt. „Da wird es schon ziemlich schnell“, sagt Raith und lacht. Den Wagen hat er von Willi Stengg. „Er hat mich gefragt, ob ich nicht einmal Lust hätte.“ Die Antwort hat nicht lange auf sich warten lassen ...