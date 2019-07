Ski-Superstar Marcel Hirscher gab am Dienstag am Red Bull Ring auf einem MotoGP-Bike Gas. Unterstützt wurde er unter anderem von KTM-Pilot Johann Zarco.

Marcel Hirscher hat eine neue Leidenschaft: "Als Hobby kann ich mir das gut vorstellen" © APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

Er zählt zu den besten Ausnahmeathleten der Welt, entschied achtmal in Folge den Ski-Gesamtweltcup für sich, ist Spitzengeschwindigkeiten und extreme Anstrengungen gewohnt. Und doch kam Marcel Hirscher am Dienstag am Red Bull Ring in Spielberg gehörig ins Schwitzen. Der Superstar des Skisports tauschte im Vorfeld des Motorrad Grand Prix von Österreich (11. August) seine Rennski gegen ein echtes MotoGP-Rennbike ein. 270 PS, 170 Kilogramm volle Power.