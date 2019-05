Am Donnerstag, beginnt das 25. Erzbergrodeo in Eisenerz. Tausende Fans werden erwartet, um das mit 43 Kilometern längste Hare Scramble und viele Programm-Höhepunkte bis Sonntag zu erleben.

Dani Pedrosa, dreifacher Motorrad-Weltmeister kommt zum Erzbergrodeo © APA/AFP/JURE MAKOVEC

War es im Vorjahr der 13-fache Rallye-Dakar-Sieger Stephane Peterhansel, der beim 24. Erzbergrodeo in Eisenerz einen Gastauftritt hatte und sich von den Herausforderungen der Strecke beeindruckt zeigte, so ist diesmal mit dem dreifachen Motorrad-Weltmeister Dani Pedrosa ein weiterer Superstar der Motorsportszene am Erzberg.