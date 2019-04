Motorcross in Paldau Kratzer ist heiß auf den Sieg

Am Ostermontag heulen in Paldau wieder die Motoren auf, wenn die besten Motocrosser auf die Piste gehen. Einer der großen Favoriten ist Michael Kratzer.

Motorcross in Paldau

Michael Kratzer © KK

Drei gebrochene Lendenwirbel und ebenso viele gebrochene Rippen peinigten Michael Kratzer nach seinem Trainingssturz Ende Februar wochenlang. Doch der Oststeirer setzte sich so schnell wie möglich wieder auf seine Kawasaki 450 und will nun am Ostermontag beim Staatsmeisterschaftslauf von Paldau ganz oben auf dem Treppchen stehen. Die Piste ist rennfertig und sieben mächtige Sprünge sowie zahlreiche enge Kurven warten auf das international besetzte Teilnehmerfeld.

