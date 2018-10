Der Honda-Pilot feierte im Grand-Prix von Japan in Motegi seinen achten Saisonsieg und liegt damit vor den restlichen drei Saisonläufen uneinholbar voran. Nur beim Feiern passierte ein Missgeschick.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marc Marquez - noch mit intakter Schulter © AP

Der spanische Motorrad-Star Marc Marquez hat sich am Sonntag vorzeitig zum fünften Mal den WM-Titel in der MotoGP-Klasse gesichert. Der Honda-Pilot feierte im Grand-Prix von Japan in Motegi seinen achten Saisonsieg und liegt damit vor den restlichen drei Saisonläufen uneinholbar voran.

Sein aus der Pole Position gestarteter Verfolger Andrea Dovizioso (Italien/Ducati) stürzte im Duell um den Sieg in der vorletzten Runde, als er den führenden Marquez überholen wollte. Für den 25-jährigen Marquez war es der insgesamt siebente WM-Titel.

Schulterluxation beim Feiern

Beim Feiern seines WM-Titels in Motegi hat sich der Spanier Marc Marquez die Schulter ausgekegelt. Das Missgeschick passierte, als der Brite Scott Redding dem 25-jährigen Katalanen auf die Schulter klopfte, um ihm zum Titel zu gratulieren.

"Die Schulter ist einfach herausgesprungen. Mit dem Adrenalin hatte ich glücklicherweise keine Schmerzen, aber heute Abend werde ich wohl auf der Tanzfläche etwas aufpassen müssen", scherzte Marquez.