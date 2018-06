Das freut die italienischen Tifosi: Valentino Rossi startet beim Heim-Rennen in Mugello (13.30 Uhr, Servus TV live) von der Pole Position, Marc Marquez muss sich mit Startplatz sechs begnügen.

Schadenfreude in Mugello

Valentino Rossi fuhr im Qualifying seines Heimrennens in Mugello auf Startplatz eins © APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE

Valentino Rossi hat in seinem Heimrennen im italienischen Mugello erstmals seit 2016 wieder die Pole Position in der MotoGP-Weltmeisterschaft geholt. Der 39-jährige Altstar war am Samstag um 0,035 Sekunden schneller als Ducati-Pilot Jorge Lorenzo. Die erste Startreihe komplettiert Rossis spanischer Yamaha-Markenkollege Maverick Vinales (+0,096 Sek.).

Rossi, der bereits angekündigt hatte, beim Heim-GP volles Risiko gehen zu wollen, verbesserte bei seiner schnellsten Runde in 1:46,208 Minuten den erst am Morgen von Marc Marquez aufgestellten Streckenrekord um 0,231 Sek. "Diese Pole Position kam für mich schon überraschend", strahlte Rossi. "Normalerweise leide ich in den Qualifyings und ich dachte, es reicht vielleicht für die erste Reihe. Dass es die Pole geworden ist, ist wundervoll."

Marquez nur auf Platz sechs

Zur Schadenfreude der italienischen Tifosi schaffte es WM-Leader Marquez nur in die zweite Startreihe. Der Spanier, der seit seinem waghalsigen Überholmanöver gegen Rossi in Argentinien für die italienischen Fans ein rotes Tuch ist, musste sich mit dem sechsten Startplatz zufriedengeben.