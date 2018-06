Facebook

Dakar-Sieger Matthias Walkner © GEPA pictures

Während am Sonntag beim Red Bull Hare Scramble die 500 Athleten gegen den Berg und die Elemente kämpfen werden, geht es in der Qualifikation gegen die Uhr. Der Prolog wird an zwei Tagen ausgetragen - die bessere Zeit zählt für die Startliste am Sonntag (Start 14.30 Uhr). Mehr als 1700 Fahrer versuchen sich im ersten Umlauf auf der 13,5 Kilometer langen Schotterpiste, der zweite steigt heute ab 8 Uhr.

Die erste Bestmarke stellte Josep Garcia (ESP/KTM) mit 10:11,02 Minuten auf, Dakar-Sieger Matthias Walkner (KTM) wurde mit 10:12,58 Zweiter und sagte: „Die Strecke ist extrem lässig. Heute war's zum Teil extrem staubig und rutschig, aber ich glaub schon, dass noch einiges geht.“

Mit Laia Sanz (ESP) ist auch die erfolgreichste Dame im Offroad-Zirkus am Start des Prologs, ein Start beim Hare Scramble kommt aber nicht infrage: „Ich habe mich sehr gut gefühlt und auch schnell, aber ich bin mir sicher, dass im zweiten Lauf noch eine Steigerung möglich ist.“ Auf ihrer 450er KTM benötigte die 13-fache Trial-Weltmeisterin, fünffache Enduro-Weltmeisterin 10:57,81 Minuten und markierte die 45. Zeit.

