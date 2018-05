Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Am Fronleichnam-Wochenende ist das Erzbergrodeo voll im Gange und der „Sturm auf Eisenerz“, dem eine Absage drohte, wird wieder durchgeführt – mit neuem Namen und strengen Auflagen.

Der „Sturm auf Eisenerz“ zieht Tausende Erzbergrodeo-Fans an © Johanna Birnbaum

Die Entwarnung kam in Begleitung eines Lächelns: Karl Katoch, Erzbergrodeo-Chef, bestätigte lächelnd, dass der Sturm auf Eisenerz, ein beliebter Programmpunkt an jedem Rodeo-Wochenende, in diesem Jahr doch wieder stattfindet.

