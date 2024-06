Gleich beim Debüt der neuen Frauen-Motorrad-WM kam es in Misano zu einem schweren Unfall. Die Norwegerin Mia Rusthen stürzte in der sechsten Runde in Kurve 16 schwer und sorgte für eine Rote Flagge. Der Crash geschah bei hoher Geschwindigkeit, es folgte eine lange Pause.

In der Erstdiagnose war von einem Polytrauma die Rede. Davon spricht man, wenn eine oder mehrere Verletzungen lebensbedrohlich sind. Mittlerweile kam leichte Entwarnung. Rusthen ist ins Bufalini Trauma Centre gebracht worden und ihr Zustand sei stabil. Im Fahrerlager war von einer „schweren Gehirnerschütterung“ zu hören. Die 22-Jährige sei deshalb vorest in ein künstliches Koma versetzt worden.