Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tourismuschef Michael Ranzmaier-Hausleitner will die Krise als Chance sehen und hofft auf ein Umdenken in der Bevölkerung © Sarah Ruckhofer

Die Saison am Red-Bull-Ring neigt sich dem Ende zu. Wenn Ihnen vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass heuer kaum Publikum bei den Rennen sein wird – was hätten Sie gesagt?

Ich hätte die Wahrsagerfähigkeiten der Person sehr in Zweifel gezogen. Ganz ehrlich, jeder wäre als verrückt bezeichnet worden mit so einer Prophezeiung. Aber wir haben in der letzten Zeit gelernt, wie schnell sich ein System ändern kann – von heute auf morgen.