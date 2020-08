Facebook

Hohe Polizei-Präsenz rund um das Rennen, Günther Perger (links) leitete den Einsatz © Sarah Ruckhofer

Die Bilanz der Einsatzkräfte nach zwei Wochen Motorrad-Weltmeisterschaft in Spielberg fällt positiv aus. Lediglich ein einziger Fan machte der Polizei Probleme, wie Einsatzleiter Günther Perger erzählt. "Ein 57-jähriger Oberösterreicher hat am Samstag versucht, über einen Zaun auf das Gelände zu gelangen." Der Mann aus dem Bezirk Kirchdorf war den Beamten bereits von letzter Woche bekannt, "da zeigte er sich aber noch kooperativ". Nicht so dieses Wochenende - der Oberösterreicher versuchte nicht nur, über die Absperrungen auf das Ring-Gelände zu klettern, er wurde auch aggressiv und beschimpfte Security-Mitarbeiter, die schließlich die Polizei riefen. Im Bereich des Haupteinganges wurde der Mann nach massiven Drohungen festgenommen. "Es wurde immer extremer, er wurde schließlich in die Justizanstalt nach Leoben eingeliefert."