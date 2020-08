In den sozialen Netzwerken steht die grüne Mark derzeit in der der Pole Position, Touristiker freuen sich über gratis Werbung.

Franco Morbidelli vor dem eisernen Bullen am Ring © Screenshot/Instagram

Wenn Motorrad-Superstar Valentino Rossi in den sozialen Netzwerken aktiv wird, ist ihm die Aufmerksamkeit der Fans sicher. Unglaubliche 9,1 Millionen Menschen folgen "valeyellow46" auf Instagram, 13 Millionen sind es auf Facebook. So erhielt Mitte der Woche Fotos des Red-Bull-Rings, teils mit der Murtaler Berglandschaft im Hintergrund, mehr als 397.000 "Gefällt mir"-Angaben. Viele Fans zeigten sich in den Kommentaren beeindruckt von der schönen Region. "Für uns ist so etwas natürlich eine großartige Werbung", freut sich Michael Ranzmaier-Hausleitner vom Tourismusverband Spielberg. "Wenn der Tourismus Werbung macht, ist das nett. Aber solche Postings erreichen eine ganze andere Zielgruppe und sind viel authentischer."