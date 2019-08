Facebook

Der Unfall passierte im Rahmen des Rupert-Hollaus-Gedächtnisrennens © Projekt Spielberg

Das Rupert-Hollaus-Gedächtnisrennen am Red Bull Ring in Spielberg war am Sonntag von einem schweren Unfall überschattet: Ein 68-jähriger Rennfahrer aus der Schweiz kam mit seinem Motorrad mit Beiwagen - in dem eine 46-jährige Frau saß - in einer Kurve mit hoher Geschwindigkeit von der Rennstrecke ab, die Maschine krachte in einen Reifenstapel.