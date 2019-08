Facebook

Marc Marquez siegte noch nie in Spielberg. Feiert er heute seine Premiere? © GEPA pictures

Seit mittlerweile zwei Tagen heulen die Motoren am Red-Bull-Ring in Spielberg, am heutigen Renn-Sonntag geht es schließlich ans Eingemachte: Seit 10 Uhr finden Rennen in den verschiedensten Klassen der Motorrad-WM statt, ehe um 14 Uhr mit dem Start der MotoGP der Höhepunkt steigt. Marc Marquez hat mit einem Rundenrekord im Qualifying am Samstag beachtlich vorgelegt, der Honda-Pilot fährt heute um seinen ersten Sieg in Österreich. Dahinten lauert Ducati dicht an den Fersen, allen voran Andrea Dovizioso, der in den Trainings erster Verfolger von Marquez war und hinter Fabio Quartararo von Position drei startet.

Im Rennen der Moto2-Klasse gab es zahlreiche Stürze. Polesetter Tetsuta Nagashima etwa war früh nach einem Crash mit Xavi Vierge ausgeschieden, auch Remy Gardner, Luca Marini und Enea Bastianini stürzten und mussten zu Untersuchungen in das Medical Center. Der Sieg ging an KTM-Pilot Brad Binder, er triumphierte vor Alex Marquez, dem Bruder von MotoGP-Star Marc.

Der Sieg in der elektronischen MotoE-Klasse ging an. In der Moto3 siegte der Italiener, der im Vorjahr in der Moto2-Klasse einem Kontrahenten auf die Vorderbremse gegriffen und damit für Negativschlagzeilen gesorgt hatte.