Vor allem bekannte Gesichter aus der Sportszene lassen sich am MotoGP-Wochenende in Spielberg blicken. So etwa Ex-Skispringer Thomas Morgenstern.

Thomas Morgenstern am Freitag am Red-Bull-Ring © (c) Richard Purgstaller

Hoch ist die Promi-Dichte bei der MotoGP in Spielberg heuer nicht. Angesagt haben sich vor allem bekannte Gesichter aus dem Sport, so etwa Ex-Skispringer Gregor Schlierenzauer, Karateka Alisa Buchinger, Extremradler Michael Strasser, Motocross-Fahrer Matthias Walkner, Biathlet Julian Eberhard oder Surfer Leonardo Fioravanti. Auch der dreimalige Olympiasieger Thomas Morgenstern ist Stammgast am Red-Bull-Ring. Er drückt für das Rennen am Sonntag Marc Marquez die Daumen, hofft aber auch auf ein gutes Abschneiden von KTM beim Heimrennen. "Ich glaube, Marquez wird es auf der Strecke nicht leicht haben, weil sie ihm nicht so liegt", so Morgenstern. "Aber da er noch nie hier gewonnen hat, wird er sicher top motiviert sein."