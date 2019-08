Hunderte Einsatzkräfte sind am MotoGP-Wochenende im Dienst – und garantieren den 200.000 Besuchern ein sicheres Rennvergnügen. Wir holen stellvertretend drei junge Helfer vor den Vorhang.

Stefan Andraschko, Eva-Maria Wallner, Stefan Hubmann © Richard Purgstaller

Wenn die Motorrad-Weltmeisterschaft in Spielberg gastiert, feiern die Fans tagelang eine einzige große Party. Rund 200.000 Besucher aus aller Welt werden in Spielberg erwartet, das Rennen am Sonntag um 14 Uhr markiert den Höhepunkt eines heißen Rennwochenendes.