100 PS stark, geländegängig und wendig: In Spielberg setzt die Feuerwehr auf vier Löschquads, um am weitläufigen Gelände im Notfall rasch helfen zu können.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit Vollgas über den Campingplatz - mit Löschquads ist das möglich © Richard Purgstaller

Es gibt Szenarien, die selbst erfahrenen Feuerwehrleuten den Schweiß auf die Stirn treiben. Ein Brand mitten in der Nacht auf einem voll besetzten Campingplatz etwa. Ein außer Kontrolle geratenes Lagerfeuer im Wald, ein Verkehrsunfall im kilometerlangen Stau. In all diesen Fällen sind sie unverzichtbar: vier Löschquads, die bei Großveranstaltungen auf dem Red-Bull-Ring zum Einsatz kommen. „Die Quads sind das Nonplusultra für schnelle Hilfe“, erklärt Erwin Grangl, Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter und Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr am MotoGP-Wochenende.