Kleine Zeitung +

MotoGP in Spielberg Anreise, Wetter, Programm: Alle Infos zum Rennwochenende

Die Fans stehen in den Startlöchern für ein rasantes Rennwochenende in Spielberg. Schon am Donnerstag stürmten sie trotz Regen den Pit Lane-Walk, bis Sonntag werden 200.000 Motorsport-Enthusiasten erwartet.