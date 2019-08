Nach der Formel im Juni steht der Red Bull Ring in Spielberg am Wochenende ganz im Zeichen der MotoGP.

© GEPA pictures

Nach der Formel 1 im Juni steht am kommenden Wochenende das nächste große Sportevent in der Steiermark am Programm: Rund 200.000 Zuschauer werden beim MotoGP in Spielberg erwartet. Die Einsatzkräfte rüsten sich für viel Verkehr und tausende Campinggäste. Hunderte Männer und Frauen sollen für Sicherheit und einen reibungslosen Ablauf sorgen, hieß es am Montag in einer Aussendung.