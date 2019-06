In letzter Minute hat ein hochkarätiger Hollywood-Star seine Zusage zur Legendenparade bei der Formel 1 gegeben: Patrick Dempsey wird am Sonntag im Murtal erwartet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christian Horner mit Patrick Dempsey © (c) Getty Images / Red Bull Content Pool

Kreischalarm bei der Formel 1 in Spielberg: Wie der Veranstalter am Dienstag bekannt gegeben hat, wird heuer Hollywood-Schauspieler Patrick Dempsey am Red-Bull-Ring erwartet. Der US-Amerikaner wurde vor allem durch seine Rolle in der Serie "Grey's Anatomy" bekannt, in seiner Freizeit ist er als Rennfahrer aktiv und bestritt mehrmals das 24-Stunden-Rennen von Le Mans.