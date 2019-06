Von 28. Juni bis 30. Juni gastiert die Formel 1 wieder im Murtal. Wir haben vorab die wichtigsten Fragen zur Großveranstaltung in Spielberg gesammelt.

Publikumsmagnet: der Styrian Green Carpet © GEPA pictures

1. Wie viele Besucher werden heuer erwartet?

Offiziell gibt es dazu kein Statement. Hinter vorgehaltener Hand wird allerdings gemunkelt, dass der Zulauf zur Formel 1 heuer wieder deutlich größer sein soll als in den vergangenen Jahren. Zum Vergleich: 185.000 Zuschauer wurden 2018 am Red-Bull-Ring gezählt, 2017 war mit 145.000 Gästen ein Tiefpunkt erreicht worden. Bisheriger Top-Wert: Das Comeback der Formel 1 in Österreich 2014 mit 200.000 Zuschauern.