Daniel Ricciardo, Max Verstappen © Red Bull / Philip Platzer

Zum fünften Mal kämpft am Sonntag die internationale Motorsport-Elite beim "Grand Prix von Österreich" auf dem Red Bull Ring um WM-Punkte. Bevor das erste Training im Murtal startet, drehten am Mittwochnachmittag Daniel Ricciardo, Max Verstappen und Helmut Marko am Mittwoch eine Ehrenrunde im Grazer Zentrum - und zwar mit der Grand-Prix-Bim, die seit April in der steirischen Landeshauptstadt im Einsatz ist. Tausende Fans ließen sich die Chance auf Erinnerungsfotos mit den F1-Stars beim Rathaus nicht entgehen. Fleißig Autogramme schrieb auch die Formel-1-Legende Mika Häkkinen, der im Rahmen der Partnerschaft „Schloßberg grüßt Spielberg“ einen Abstecher in die Mur-Metropole gemacht hat. Alle drei haben sich bei der Gelegenheit übrigens ins „Goldene Buch der Stadt Graz“ eingetragen.

Die Motorsportstimmung verbreitete sich aber auch vom Hauptplatz in die Landhausgasse: In den gegenüberliegenden Grossauer-Lokalen "el gaucho" und "el pescador" wurde zum PS- und promillestarken "Wine Makers Dinner" geladen. Als Verkoster war Mika Häkkinen dabei, der dabei auf den Ex-Fahrer und nunmehrigen Winzer Jarno Trulli - freilich im Glas - traf.

Im Rahmen von "Schloßberg grüßt Spielberg" lud auch das Schmuckhaus Schullin in der Herrengasse zum Get-Together. Mit dabei: ein echter F1-Bolide und der Fußballnationaltrainer, der gerade frisch aus Moskau angereist kam ...

Schloßberg grüßt Spielberg heißt es dann auch am Samstag erstmals hoch über Graz: Da steht ja die mit Spannung erwartete Premiere des Grazer Schloßbergballs ganz im Zeichen der Formel 1 ...