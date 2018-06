Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Motorsport-Idole und Österreichs Ski-Legende Franz Klammer am Spielberger Asphalt: Diese Stars sind heuer bei der "Legends Parade" im Rahmen der Formel1 am Red-Bull-Ring mit dabei.

Formel1 in Spielberg

Franz Klammer wird am Ring Gas geben © Bildagentur Kr�ling

Der „Große Preis von Österreich“ vereint mit der „Legends Parade“ Rennsport auf technologisch höchster Ebene mit Erinnerungen an Zeiten, als Piloten mit ölverschmierten Overalls Minuten vor dem Start noch unter ihren hochgezüchteten Boliden an entscheidenden Schrauben drehten. 2018 versetzt die inzwischen zur Tradition gewordene „Legenden Parade“ das Motorsport-Publikum auf dem Red-Bull-Ring unter dem Motto „Einfach eine geile Zeit“ in die Ära der „Deutschen Rennsport-Meisterschaft“ von 1972 bis 1985 zurück. Neben Meistern der Serie und Österreichs Formel-1-Legende Niki Lauda wird außerdem der rot-weiß-rote Ski-Nationalheld Franz Klammer einen Alfa Romeo Gruppe 5 über den Asphalt jagen.