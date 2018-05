Facebook

Das Grasser Racing Team hofft auf den Heimsieg © (c) Philip Platzer

Die Österreicher sind heuer stark vertreten bei den ADAC GT Masters, der „Liga der Supersportwagen“. Einen sensationellen Einstand feierte der erst 18-jährige Max Hofer aus Niederösterreich. 2017 noch in der ADAC TCR Germany im Cockpit, gewann er mit seinem Partner Philip Ellis im Audi R8 LMS Mitte April beim Saison-Auftakt gleich sein allererstes Rennen. Der zweite Lauf in Oschersleben war mit dem Sieg des Wahl-Wieners Mirko Bortolotti, zwei Lamborghini-Teams des Grasser Racing Teams aus Knittelfeld sowie mit „HB Racing“ aus Neumarkt im Mühlkreis komplett unter österreichischer Kontrolle. Ein rot-weiß-roter Sieg ist somit auch beim Heimrennen in Spielberg am 10. Juni nicht unwahrscheinlich.

Am Red-Bull-Ring gastieren von 8. bis 10. Juni (übrigens das Vatertagswochenende) nicht nur die Supersportwagen, sondern auch die ADAC Formel 4, der Porsche Carrera Cup oder der Renault Clio Cup. Wochenend-Tickets sind bereits ab 35 Euro zu haben.

