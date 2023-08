Die einzige Frage nach der Sommerpause der Formel 1 lautet beim Grand Prix der Niederlande: Wer bitte soll Max Verstappen im Red Bull stoppen? Denn allein die Fahrt zur Poleposition am Samstag war einmal mehr eine Machtdemonstration des Holländers. Am Sonntag aber regnete es in Zandvoort zunächst in Strömen, eine Stunde vor Rennstart aber kam sogar die Sonne heraus. Beste Voraussetzungen also für einen weiteren Erfolg des Doppelweltmeisters. Es wäre der neunte in Serie, damit würde er vor "seinen" Fans den Rekord von Sebastian Vettel einstellen.