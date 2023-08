Seit Jahren tritt Mick Schumacher in die Fußstapfen seines Vaters Michael Schumacher. Der 24-Jährige legte eine steile Karriere als Rennfahrer hin. 2018 gewann Schumacher den Meistertitel in der europäischen Formel-3-Meisterschaft, 2020 in der FIA-Formel-2-Meisterschaft. In der Saison 2021 kämpfte er sich schließlich bis in die Formel 1 hoch. Aktuell ist der Profisportler jedoch nicht auf der Rennstrecke zu sehen, sondern gönnt sich eine wohlverdiente Auszeit. Auf Instagram lässt Schumacher die Öffentlichkeit an seinem Urlaub teilhaben.

Der 24-Jährige, der sich in Sachen Privatleben normalerweise bedeckt hält, überraschte seine Fans jetzt mit einem offenkundigen Liebesgeständnis. Sonntagnachmittag teilte der Sohn von Michael Schumacher bereits einen auffälligen Schnappschuss in seiner Instagram-Story. Dieser zeigt ihn händchenhaltend mit einer unbekannten Dame. Beide tragen dasselbe Armband mit goldenem Herz.

Mick Schumacher auf Instagram © Mick Schumacher

Jetzt der endgültige Liebesbeweis

Am selben Abend zeigte sich Schumacher nun auf Instagram mit der Frau an seiner Seite. Er ist mit dem dänischen Model Laila Hasanovic (22) liiert. Arm in Arm strahlen die beiden auf einem Boot in Saint-Tropez in die Kamera und wirken überglücklich. Mit einem Herz versieht Mick Schumacher das Posting, verlinkt wird seine Herzensdame jedoch nicht. Hasanovic kommentiert unter dem Bild einen verliebten Smiley.

Gebürtig stammt Laila Hasanovic aus Kopenhagen und arbeitet als Model und Influencerin. 175.000 verfolgen das Leben der Schönheit tagtäglich auf Instagram. Ein offizielles Liebesbekenntnis auf ihrem Account lässt noch auf sich warten.