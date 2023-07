Ein Event der Sonderklasse – und trotzdem keine größeren Zwischenfälle: So lautet die Bilanz der Einsatzkräfte rund um das Formel-1-Rennen in Spielberg. Die Zahl der Übertretungen und Anzeigen (Lärm, Anstandsverletzungen, Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, Diebstähle, Suchtmitteldelikte) hielt sich im Rahmen, so die Polizei. Außerdem kam es auch zu keinen massiven Verkehrsbehinderungen. In Summe standen mehrere Hundert Polizistinnen und Polizisten im Einsatz.

Bezirkshauptfrau Nina Pölzl als behördliche Einsatzleiterin zeigte sich ebenso zufrieden: "Wir konnten wieder unter Beweis stellen, dass die Zusammenarbeit der Behörde mit Polizei, Rettung und Feuerwehr sowie dem Veranstalter hervorragend funktioniert", so Pölzl.