Es war zäh, am Wochenende auf dem Red Bull Ring. Die Einhaltung der sogenannten Tracklimits, also das im Griff haben des Fahrzeugs, ohne die weiße Linien, die die Strecke begrenzen, zu überfahren. Schon am Freitag-Qualifying wurden einem Hamilton, einem Perez die schnellen Runden gestrichen. Und im Grand Prix gab es genau sieben Fahrer, die eine 5-Sekunden-Zeitstrafe bekamen. Elf Fahrer wurden verwarnt. Allein 13 Mal fuhr Yuki Tsunoda über die Limits, Hamilton und Gasly je elf Mal. So sahen es das "Ordnungsamt" der FIA.

Es wird so langsam zur Farce, wenn nur mehr die FIA-Pedanten es zu eng sehen. Und beispielsweise einem Nico Hülkenberg eine 5-Sekunden-Strafe aufbrummen, obwohl dieser zum Zeitpunkt schon ausgeschieden war. Eine Lösung ist derzeit nicht in Sicht. Vor allem, wenn auch ein Fahrer den anderen "vernadert". ORF-Frontman Ernst Hausleitner schlug vor, alle Fahrer mit fünf Strafsekunden ins Rennen zu schicken und sie dann fahren zu lassen, wie sie wollen.

Frei Fahren heißt wohl die Lösung. Sie wird beispielsweise im Porsche-Cup angewendet. Da gibt's nur eine Strafe, wenn's wirklich unfair wird. Oder wie es auch immer Niki Lauda befürwortete: das einzige Tracklimit ist die Leitschiene. Eine Änderung der unliebsamen Regel kann es erst für 2024 geben, sie wird aber kommen müssen.