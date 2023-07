Ein wunderbares Formel-1-Wochenende in Spielberg neigt sich dem Ende zu. Mehr als 300.000 Besucherinnen und Besucher wurden gezählt – und der Sieger heißt, wenig überraschend, Max Verstappen. Das freut die holländischen Fans, die in Scharen nach Österreich gekommen sind – weniger erfreulich könnte sich in den nächsten Stunden die Abreise gestalten.

Auch wenn die Anreise am Sonntag glücklicherweise ohne Riesenstau ausgegangen ist, könnte sich dies bei der Abreise ändern. Schon kurz nach Rennende stockt der Verkehr, das wird in den nächsten Stunden vermutlich nicht besser werden.

Essen und trinken

Wer die Möglichkeit hat, sollte sich also Zeit lassen. Vielleicht noch gemütlich etwas essen oder trinken und erst am späteren Abend die Heimreise starten. Die Camper dürfen erst ab 20 Uhr ihre Stellplätze verlassen.

Über den aktuellen Verkehrsstand kann man sich unter anderem auf der Asfinag-App informieren.