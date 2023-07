Der Große Preis von Österreich ab 15 Uhr im Liveticker!

Der Höhepunkt beim Großen Preis von Österreich in der Formel 1 steht an. Das Rennen am Sonntag nimmt Max Verstappen von der Pole Position aus in Angriff. Rennstart ist um 15 Uhr. Hier verpassen Sie im Liveticker nichts!