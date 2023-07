Kurz vor Mittag beginnt es sich nach einem ruhigen Vormittag auf den Straßen rund um den Red Bull Ring zu stauen. Zwischen Rattenberg und Spielberg staut es - und auch rund um die Abfahrt Zeltweg Ost muss man mittlerweile Geduld zeigen. Auf der S 36, vor allem von Richtung St. Michael kommend, steigt das Verkehrsaufkommen ebenfalls stetig.

Am Samstag kam es zu keinen großen Verzögerungen. Grundsätzlich reisen viele Formel 1-Fans schon früher - zwischen Montag und Donnerstag - an. Die Fans kommen früher an und reisen später ab, das bestätigen auch Touristiker.

Abreise

Fraglich ist natürlich auch, wie turbulent die Abreise wird. Nach dem Rennen wollen viele Fans sofort los, traditionell muss man bei der Abreise mit langen Staus rechnen. Die Abreise von den Campingplätzen darf erst ab 20 Uhr erfolgen.

Weitere Tipps für einen perfekten Rennsonntag finden Sie hier.