Finaltag am Red Bull Ring! Der Große Preis von Österreich gipfelt am heutigen Sonntag mit dem Rennen und dabei ist Max Verstappen abermals der ganz große Favorit auf den Sieg, dominierte der Niederländer am Samstag bereits den Sprint. Seine Fans kommen auch mit dem Regen gut aus, hilft dagegen bekannterweise ganz viel Bier.

Sportlich muss sich AlphaTauri im heutigen Rennen steigern, das weiß auch Teamchef Franz Tost, der im Gespräch über seine Liebe zu Österreich spricht und auch ein mögliches Engagement nach seinem Aus bei AlphaTauri nicht ausschließt.

Kleine Zeitung-Sonderreporter bei den Formel 1-Fans