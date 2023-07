Anreise und Wetter: Tipps für einen perfekten Rennsontag

Zigtausende Fans werden auch am Sonntag am Red Bull Ring erwartet. Erhöhtes Verkehrsaufkommen ist wahrscheinlich - früh anreisen lohnt sich, wenn man nicht im Stau stehen will. Das Wetter sollte freundlicher als am Samstag werden.