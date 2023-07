Die Formel 1 und der gesamte Motorsport trauert dieser Tage um Dilano van't Hoff. In der Formula Europa Regional Championship von Alpine war der 18-jährige Niederländer in Spa-Francorchamps in einen Unfall verwickelt und verstarb daraufhin. "Die Formel-Regional-Europameisterschaft von Alpine gibt traurig den Tod des MP-Motorsport-Fahrers Dilano van't Hoff bekannt. Der Vorfall ereignete sich während des zweiten Rennens in Spa-Francorchamps", schrieb die Serie.

"Wir möchten der Familie, dem Team und den Freunden unser aufrichtiges Beileid aussprechen. Der Königliche Automobilclub von Belgien, die Rennstrecke von Spa-Francorchamps und die SRO Motorsports Group sprechen gemeinsam mit Alpine und ACI der Familie, dem Team und den Freunden des Fahrers ihr aufrichtiges Beileid aus", hieß es weiter. Auch in Spielberg zeigte man sich betroffen. Vor dem Sprint in der Formel 2 gab es eine Trauerminute der Teams und Fahrer. Auch Teams wie Mercedes oder McLaren und Fahrer wie Carlos Sainz drückten auf Social Media ihr Beileid aus.

Dilano van't Hoff war ein aufstrebendes Talent, gewann die spanische Formel-4-Meisterschaft und hatte gute Chancen, in Zukunft auch einmal in die Königsklasse des Motorsports aufzusteigen. Wie tragisch sein Verlust ist, zeigt auch die Anteilnahme der ganzen Formel 1. So twitterte Chef Stefano Domenicalli: