Was der Unterschied von einem Formel 1-Wochenende in Spielberg zu Rennen in Monza oder Barcelona ist? "Hier ist viel mehr Party. Nonstop Party", betonen Klaudia und Lukas - "beide Namen mit k geschrieben", wie das Paar schmunzelnd hinzufügt. Sie haben schon das eine oder andere Rennen besucht, nun sind sie zum ersten Mal in Österreich. Und nicht zum letzten Mal, wie bald klar wird. Denn unabhängig von der Stimmung sei die Strecke "superschön in die Natur eingebunden" und auch das Rahmenprogramm sei perfekt. Wir treffen die beiden 29-jährigen Hamburger in Spielberg auf einem der zahlreichen Campingplätze, die die Formel 1 am Red Bull Ring ebenfalls besonders machen. Hier treffen sich Menschen, die eines verbindet: die Leidenschaft für die Königsklasse des Motorsports. Und da sind wir schon beim Unterschied von Formel 1 zu anderen Sportarten wie Fußball: "Ich finde die Gemeinschaft so schön. Natürlich hat man seine Favoriten, aber es ist weniger Rivalität unter den Fans da", sagt Klaudia, selbst großer Ferrari- beziehungsweise Leclerc-Fan.