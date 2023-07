Das bunte Treiben am Red Bull Ring ist im vollen Gange. Von den Niederlanden bis ins tiefste Mostviertel - beim Großen Preis von Österreich feiern die Motorsportfans gemeinsam und wie Campingplatz-Betreiber berichten, auch friedlich.

Sportlich steht mit dem Sprint der erste Höhepunkt an. Der prognostizierte Regen könnte dabei für noch mehr Spannung sorgen. ServusTV-Experte und Ex-Rennfahrer Christian Klien freut sich bereits darauf und erzählt im Gespräch, warum es derzeit keine österreichischen Fahrer in der Formel 1 gibt, wieso der Boom hierzulande dennoch groß ist und was es mit einer maskierten Geheimaktion in der Nacht auf sich hat.