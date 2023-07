Video. Die Formel 1 dreht am Red Bull Ring ihre Runden – und die Fans von Favorit Max Verstappen drehen vor Begeisterung beinahe durch! Sonderreporter Michael Großschädl ...

Es ist eine der größten Veranstaltungen Österreichs: das Formel-1-Rennwochenende am Red Bull Ring. 110.000 Fans kommen in diesen Tagen in die Steiermark. Und mittendrin: Kleine Zeitung-Sonderreporter Michael Großschädl, der mit den Motorsport-Fans abseits der Strecke die wichtigsten Fragen abklärt. Etwa: Erkennt ihr die Kurve am Motorengeräusch? Und: Wer wird Zweiter?

Video: Sonderreporter bei den Formel-1-Fans