Einen Blick auf die Boxenstraße und womöglich den ein oder anderen Fahrer werfen können: Der "Pit Lane Walk" ist für viele Fans erster Höhepunkt des Formel 1-Wochenendes am Red Bull Ring. So auch für Julia, Alice und Denise aus Stockerau. Die drei jungen Frauen haben vor der Mercedes-Box Aufstellung genommen, sie sind Lewis-Hamilton-Fans. "Er hat den Sport für alle geöffnet", sinniert Alice, "für Weiße und Schwarze, für Junge und Alte, für Männer und Frauen." Die junge Niederösterreicherin, die zum zweiten Mal hier in Spielberg ist, faszinieren aber auch Strategie und Technik, die in der Formel 1 zum Einsatz kommen. "Gerade bei Mercedes ist es ja so, dass oft danach auch die Modelle für den Straßenverkehr eine bestimmte technische Ausstattung übernehmen." Um immer auf neuestem Stand zu sein, hat sie sogar ein Abos für Pay-TV-Sender "Sky" und F1TV abgeschlossen: Sie übertragen als einzige Stationen auch die Pressekonferenzen mit den Fahrern.