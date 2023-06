Die Aufregung war groß 2022: Wenige Stunden vor dem Höhepunkt jedes Formel 1-Wochenendes, dem Rennen am Sonntag, gab es ein Posting zu Fehlverhalten von Fans in Spielberg. "Es gibt Nachrichten von Frauen, nicht verbreitet, aber schon eine einzige ist zu viel", so damals Liam Parker, Kommunikationschef der Formel 1. Die Organisation nehme die Vorwürfe rund um sexuelle Belästigung sehr ernst. Als Reaktion wurde die Präsenz der Security-Kräfte erhöht.