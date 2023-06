Regenlacken auf der Straße erinnern an den nächtlichen Regenguss. Doch nur kurz. Als Ramon und seine Kumpels ihre Zelte aufbauen, ist die Wiese längst schon wieder trocken. Die sechs jungen Männer sind von Nieuw-Weerdinge angereist. Wie so viele Fans also aus Holland. Mitgebracht haben sie auch einen Kühlschrank. Die Getränke, die darin gekühlt werden sollen, stehen schon auf einem kleinen Stehtisch bereit: Dosenbier – Made in Holland. Und Chips. "Wir sind mit drei Autos gekommen", erzählt Ramon. Im Vorjahr waren seine Kumpels beim Rennen im belgischen Spa dabei, heuer entschieden sie sich für Spielberg. Der Grund: "Max Verstappen" - so die Antwort der sechs unisono. Tickets für die Tribüne habe es keine mehr gegeben, aber ansonsten sei das mit den Karten kein Problem gewesen. Auch ihr Zelt liegt nur ein paar hundert Meter von der Rennstrecke entfernt. Bis Montag wollen sie in Spielberg bleiben.