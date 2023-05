Nach dem überraschenden Tod von Musik-Legende Tina Turner haben zahlreiche Fans und Wegbegleiter ihre Trauer öffentlich kundgetan. Die Rock-Ikone starb am Mittwoch im Alter von 83 Jahren in Zürich. Ihre Musik hat viele Jahrzehnte lang ein Millionenpublikum begeistert, zahlreiche Ausnahmekünstler sahen zu Turner auf.

Royale Würdigung

Kult-Songs wie "The Best", "Proud Mary" oder "We don't need another hero" bleiben unvergessen. Viele Promis brachten anlässlich ihres Ablebens nochmals ihre Hits zum Besten. Tina Turner scheint auch bei den Royals ordentlich Eindruck gemacht zu haben, denn die Tochter von Fürst Albert von Monaco widmete der Rock-Ikone ein ganz besonderes Ständchen.

Jazmin Grace Grimaldi, Tochter von Albert und Tamara Rotolo, verdient ihr Geld eigentlich als Schauspielerin und Sängerin. Die 31-Jährige erlangte unter anderem durch ihre Rolle in "The Marvelous Mrs. Maisel" Bekanntheit. Nun begeistert die Enkelin von Prinzessin Grace von Monaco das Internet mit ihrer Version von Turners Hit "Proud Mary". Grimaldi steht mit einer kleinen Band auf einer Jacht mit Blick auf Monaco.

"Eine lustige, super spontane und improvisierte Vorstellung zu Ehren der Legende, danke an @eddie_jordan_f1 und @lucamusicuk, dass sie mich eingeladen haben, bei ein paar Liedern den Start des F1 Monaco Wochenendes einzuläuten", schreibt sie zu dem Video. Ihre Performance kann sich sehen lassen, sie bekam bereits zahlreiche Komplimente für ihre Version von "Proud Mary".